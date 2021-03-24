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تفاصيل القبض على سلفي مفتش عنه محكوم بالسجن

2021/03/24 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث ومصلحة التوقي من الإرهاب بالمنستير يوم أمس الثلاثاء، من القبض على عنصر سلفي مفتش عنه من أجل العنف ومحكوم عليه بسنة سجنا.

وأفاد الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، أن النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.

كما ضبطت مصلحة التوقي من الإرهاب بالمهدية، نفرا محل 11 منشور تفتيش من أجل قضايا حق عام، محكوم عليه بالسجن 11 سنة، حيث أذنت النيابة العمومية باتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه.

كما ألقت فرقة الأبحاث ببن عروس القبض على فتاة محل محل 14 منشور تفتيش من أجل اصدار شيكات بدون رصيد، وعليها 68 سنة سجنا.

وأذنت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها وفق ما اوردته اذاعة شمس أف أم.

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