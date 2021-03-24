الكاف: تسجيل حالتي وفاة 14 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

ارتفعت اليوم الأربعاء حصيلة الوفيات المسجلة في ولاية الكاف منذ بداية انتشار جائحة “كورونا” بالجهة إلى 177 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 5241 حالة، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 56 عينة بتاريخ 22 مارس الجاري أفرزت حالتي وفاة جديدتين و14 إصابة مؤكدة بالفيروس، وفق ما ورد في التحيين اليومي للإدارة الجهوية للصحة للوضع الوبائي بالجهة

وأبرز ذات التحيين إرتفاع عدد حالات التعافي لمن أتموا الحجر الصحي إلى 5147 حالة اي بنسبة شفاء ناهزت ال98 فاصل 2 بالمائة، فيما لايزال 94 شخصا في الحجر الصحي و28 آخرون في المستشفيات منهم 10 أشخاص يقيمون في اقسام الانعاش

وتدعوا الإدارة الجهوية للصحة بالكاف في بلاغات متكررة المواطنين إلى مواصلة التقيد بالبرتكول الصحي والتسجيل المكثف في حملات التلقيح ضد وباء “كوفيد 19” ضمانا لسلامتهم وسلامة بقية المتساكنين