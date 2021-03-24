توزر: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وارتفاع الحالات النشيطة الى 27 حالة

رصدت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتوزر 13 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد بعد تلقيها نتائج 59 تحليلا مخبريا مساء أمس الثلاثاء، ليرتفع عدد الحالات النشيطة الحاملة للفيروس الى 27 حالة بعدما انخفض العدد الى ثلاث حالات نشيطة نهاية الأسبوع الماضي، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية فؤاد براني ل(وات)

واكد براني أن عدم التقيد بإجراءات الوقاية خلال العطلة المدرسية وما شهدته الجهة من حركية كان وراء ارتفاع العدد مجددا، وبين أنه لتطويق العدوى في الوسط العائلي سيتم بداية من نهاية هذا الأسبوع رفع عينات للوسط العائلي المخالطين للحالات الإيجابية المكتشفة

واضاف أن عدد الإصابات الجملي منذ بداية الجائحة ارتفع الى 6019 إصابة من بينهم 4989 متعاف من الفيروس و103 حالات وفاة بسبب الإصابة بالفيروس، وأشار الى أنه وبعد عدم إيواء أي حالة على مدى الأسبوع الماضي يتم حاليا إيواء مصاب في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر وحالة أخرى في نفس القسم بالمستشفى المحلي بدقاش.

وذكر من جهة اخرى أن حملات التلقيح ضد “كوفيد 19” تشهد حاليا “اقبالا طيبا” من المسجلين من كبار السن خلافا لبداية الحملة التي شهدت تعثرا حيث تم الى نهاية عمليات التطعيم ليوم أمس تطعيم 219 شخصا بين أعوان القطاع الصحي وكبار السن منذ بداية الحملة في حين يتم هذا اليوم تطعيم 60 شخصا آخر، مؤكدا عدم تسجيل مضاعفات جانبية لجميع الأشخاص الذين تلقوا التطعيم حتى اليوم ومشددا على ضرورة الاقبال على التسجيل في حملات التلقيح مع مواصلة احترام إجراءات الوقاية للتغلب على الفيروس.