هام: هذا العدد الجملي للملقّحين ضد كورونا في تونس

تتواصل الحملة الوطنيّة للتلقيح ضدّ فيروس كورونا ليومها الحادي عشر على التوالي في مختلف مراكز التلقيح الـ25 المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية وفق الإستراتيجية الوطنية للتلقيح المتّبعة من قبل وزارة الصحة، وفق البلاغ الصادر عنها اليوم الأربعاء.

وذكرت الوزارة بأنّ عدد المسجّلين على منظومة Evax بلغ 655746 فيما وصل عدد المطعّمين بالجرعة الأولى للقاح إلى 22040 شخصا وذلك بإعتبار الـ4020 شخص الذين تلقّوا التلقيح بتاريخ الثلاثاء 23 مارس 2021.

وأشارت إلى أنّه وبالإضافة إلى مهنيّي الصحة، يتواصل إلى اليوم تطعيم الفئة المستهدفة كأولويّة أولى والتي تشمل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 سنة فما فوق.

وجددت الوزارة دعوتها كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقّي التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة evax المخصّصة للغرض وذلك عبر الآليات التالية :

• على ⁦www.‪evax.tn‬⁩

‏• الرقم الأخضر 80.10.20.21

‏•عبر SMS فيه evax على 85.355

‏•عبر الضغط على #2021*