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الهايكا توجه لفت نظر لقناة الحوار التونسي

2021/03/24 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، اليوم الأربعاء ، لفت نظر للقناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي”، على خلفية الخرق المسجّل في “سكاتش” تمثيلي في حلقة من برنامج “فكرة سامي الفهري” التي تمّ بثها بتاريخ 27 فيفري 2021 من استعمال لبعض العبارات غير اللائقة كان من الممكن تفاديها.

ودعت الهيئة ،”الحوار التونسي” ،وفق بلاغ صادر عنها، إلى توخي مزيد من الحذر في اختيار العبارات التي ترد في بعض الفقرات التمثيلية الساخرة والهزلية احتراما للمشاهدين من مختلف الفئات الاجتماعية والشرائح العمرية وللذوق العام

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