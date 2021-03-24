وزير النقل يعلن عن ادخال تعديل للتعريفات المعتمدة بداية من غرة جوان 2021

أعلن وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق، الأربعاء، انه سيتم ابتداء من غرة جوان المقبل إدخال تعديل للتعريفات المعتمدة والتي لم يدخل عليها أي تغيير منذ سنوات.

ودعا شقشوق، خلال جلسة عمل انتظمت من قبل الشركة الجهوية للنقل بالقيروان بحضور والي القيروان، جميع المشرفين على شركات النقل الجهوية إلى تقديم كافة المعطيات حول التعريفات المعتمدة ومختلف أقسام الخطوط بهدف ملائمتها مع التعديل التعريفي المقترح على ضوء الدراسة المنجزة من قبل الوزارة.

وشكل موضوع رقمنة الخدمات في قطاع النقل العمومي الجماعي بالشركة الجهوية للنقل بالقيروان على وجه الخصوص أحد محاور هذه الجلسة وتحديدا الدفع الالكتروني باعتباره إحدى الآليات المستوجبة للترفيع في حجم المداخيل في ظل ارتفاع الكلفة وتزايد حجم الأعباء.

كما تناولت الجلسة التي حضرها عضو مجلس نواب الشعب عن الجهة الصحبي سمارة، والرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل، وعدد من الرؤساء المدراء العامين للشركات الجهوية العمومية للنقل البري، مختلف الملفات ذات الصلة بقطاع النقل البري في الولاية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.