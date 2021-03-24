الخطوط التونسية السريعة تنظم رحلتين إضافيتين بين تونس وجربة خلال هذا الأسبوع

أفادت الخطوط التونسية السريعة، الأربعاء، أنها ستنظم رحلتين إضافيتين بين تونس وجربة خلال هذا الأسبوع على النحو التالي:

يوم الخميس 25 مارس 2021:

رحلة تونس – جربة: المغادرة 2:45 مساءً ، الوصول 3:45 مساءً.

رحلة جربة – تونس: المغادرة الساعة 5:15 مساءً ، الوصول الساعة 6:15 مساءً.

يوم الأحد 28 مارس 2021:

رحلة تونس – جربة: المغادرة 12:00 مساءً ، الوصول 1:00 مساءً.

رحلة جربة – تونس: المغادرة 1:45 مساءً ، الوصول 2:45 مساءً.

وأوضحت الخطوط التونسية، أنه يمكن الحجز في جميع مطاراتها أوعن طريق وكالة أسفار أوعلى الموقع الإلكتروني للشركة.