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الخطوط التونسية السريعة تنظم رحلتين إضافيتين بين تونس وجربة خلال هذا الأسبوع

2021/03/24 أخبار, المصدر, متفرقات

أفادت الخطوط التونسية السريعة، الأربعاء، أنها ستنظم رحلتين إضافيتين بين تونس وجربة خلال هذا الأسبوع على النحو التالي:

يوم الخميس 25 مارس 2021:

رحلة تونس – جربة: المغادرة 2:45 مساءً ، الوصول 3:45 مساءً.
رحلة جربة – تونس: المغادرة الساعة 5:15 مساءً ، الوصول الساعة 6:15 مساءً.

يوم الأحد 28 مارس 2021:

رحلة تونس – جربة: المغادرة 12:00 مساءً ، الوصول 1:00 مساءً.
رحلة جربة – تونس: المغادرة 1:45 مساءً ، الوصول 2:45 مساءً.

وأوضحت الخطوط التونسية، أنه يمكن الحجز في جميع مطاراتها أوعن طريق وكالة أسفار أوعلى الموقع الإلكتروني للشركة.

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