27 حالة وفاة و747 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، بأن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، ارتفع الى 8637 حالة وفاة، بعد تسجيل 27 حالة وفاة، وذلك إلى غاية يوم 23 مارس الجاري.

وذكرت الوزارة أنه تم بهذا التاريخ تسجيل 747 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي إثر إجراء 4390 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين بنفس التاريخ 213 ألفا و969 شخصا من بين 247 ألفا و254 حالة حاملة للفيروس، بعد تعافي 464 شخصا من هذا الفيروس.

وأضافت الوزارة، في بلاغها اليومي، أنه يتم حاليا التكفل بـ 1075 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أنه 277 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين ، في حين يخضع 95 مصابا إلى التنفس الاصطناعي.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كوفيد ـ19 يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من العام الماضي.