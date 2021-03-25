جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الخميس 2021

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الخميس ، عددا من الاخبار الوطنية والعالمية من ابرزها تصريح مديرة رعاية الصحة الاساسية وعضو لجنة التلقيح الوطنية حول مختلف انواع تلاقيح كورونا والدكتور ذاكر لهيذب يحذر من السيناريو البرازيلي في تونس اذا لم يتم التسريع في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا اضافة الى ان شركة “استرازينيكا ” تخفض فعالية لقاحها .

وقد اورد موقع اذاعة “جوهرة اف ام ” تصريحا لمدير رعاية الصحة الاساسية وعضو لجنة التلقيح الوطنية اكدت فيه انه لا فرق بين مختلف التلقيح التي حصلت على الترخيص في تونس سواء كان “سبوتنيك” او”فايزر” او”استرازينيكا ” ، مشيرة الى ان كل تلقيح اعتمد تقنية معينة .

وابرزت الدكتورة ، انها تلقت الجرعة الاولى يوم امس من تلقيح “فايزر” رغم ان حملة التلقيح انطلقت منذ يوم 12 مارس الجاري ورغم وجودها في الصفوف الامامية “.

واكدت ” انها انتظرت دورها الى ان تلقت اول امس الارسالية القصيرة التي تدعوها للتلقيح دون ان اختارت نوع التلقيح الذي سيتم تطعيمها به ”

وحول كمية اللقاح الصيني التي من المنتظر ان تحل اليوم في تونس كهبة من الصين اوضحت قزارة ، ان وزارة الدفاع الصينية ارادت التبرع بكمية من اللقاح الى وزارة الدفاع بتونس ، مبرزة ان تونس تحصلت على هذه الهبة بعد مجهودات بذلتها عديد الاطراف قالت ان منها وزارة الصحة والعديد من السفراء وغيرهم “.

وتطرق موقع الاذاعة الوطنية الى تصريح مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني في برنامج “يوم سعيد” الذي اكد فيه “انه لا جديد بخصوص التوقيت المدرسي بقية هذه السنة” ، مشيرا ” الى انه سيتواصل العمل بنظام الافواج بهدف عدم ارباك السنة الدراسية” .

واضاف الولباني ، “انه سيتم الحفاظ على نفس روزنامة التدريس في شهر رمضان المعظم مع التخفيض في توقيت الحصص بربع ساعة” .

ونقل موقع قناة “نسمة ” تدوينة نشرها الدكتور ذاكر لاهيذب على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك ” حذر فيها من

“ان تونس ليست بعيدة على السيناريو البرازيلي اذا لم تسرع في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد “.

وشدد الدكتور،على ان “التلقيح ليس رفاهة وليس اختيارا وهو الحل الوحيد المتبقي لدينا لانقاذ الارواح البشرية ولانقاذ الاقتصاد الوطني” .

داعيا الى ضرورة احداث فرق متنقلة لتلقيح كبار السن وفاقدي الحركة “.

وتطرق موقع اذاعة “موزاييك اف ام ” الى مداخلة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك سليم سعد الله الذي اكد فيه ان كل المنتوجات الاستهلاكية ستكون متوفرة في شهر رمضان”، نافيا ما يتداول حول الترفيع في اسعار بعض المنتوجات بنسبة 30 بالمائة .

.واضاف سعد الله ، ” ان المنظمة ستصدر خلال الاسبوع القادم تطبيقة لمراقبة الاسعار في كل الاسواق البلدية التي لدينا على كامل تراب الجمهورية وهي بصدد التجهيز حتى يتمكن المستهلك من معرفة كل الاسعار على كامل تراب الجمهورية في الاسواق البلدية”.

وفي اخبار العالم ، افاد موقع اذاعة “شمس اف ام” ، ان شركة “استرازينيكا “خفضت فعالية لقاحها المضاد لكورونا الى 76 بالمائة في تحليل

جديد لتجربتها في امريكا وهي نسبة تقل عن المعلنة هذا الاسبوع في تقرير واجه انتقادات لاستخدامه معلومات قديمة .

واضاف الموقع ، ان مسؤولي الصحة في امريكا انتقدوا هذا الاسبوع على شركة الادوية لاستخدامها “معلومات قديمة ” عندما قدرت ان اللقاح فعال بنسبة 79 بالمائة .