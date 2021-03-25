تصفيات كاس امم افريقيا 2021 – المجموعة الثانية : تاهل منتخب بوركينافاسو الى النهائيات

تأهل منتخب بوركينا فاسو لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ، الكاميرون 2021 التي تقام العام المقبل بعد تعادلها سلباً مع مضيفتها أوغندا في كامبالا يوم الأربعاء في الجولة قبل الاخيرة للتصفيات ، لتحتفظ بصدارة المجموعة الثانية.

ورفع منتخب “الخيول” رصيده إلى تسع نقاط ، بفارق نقطة واحدة عن أوغندا واثنتين على مالاوي ، حيث سيلعب المنتخبان مع بعضهما في آخر مباريات المجموعة الأسبوع المقبل.

وأستعاد منتخب مالاوي آماله في التأهل بعد انتصار صعب 1-0 خارج أرضه على جنوب السودان في الخرطوم.

وسجل ريتشارد مبولو الهدف الوحيد بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني ، لترفع مالاوي رصيدها إلى سبع نقاط ، بفارق نقطتين خلف بوركينا فاسو المتصدرة.

وستكون مباراة مالاوي على أرضها مع أوغندا صاحبة المركز الثاني بمثابة المباراة النهائية، حيث يكفي التعادل منتخب أوغندا للتأهل فيما يتوجب على مالاوي الفوز للحاق ببوركينا فاسو في النهائيات.

بينما فقد جنوب السودان الأمل في التأهل لأول مرة على الإطلاق ، حيث يحتل المركز الأخير في الترتيب برصيد ثلاث نقاط فقط.

وفي كامبالا ، كان الفوز سيمنح أوغندا بطاقة التأهل للنهائيات ، لكن بوركينا فاسو فرضت عليها التعادل بأداء قوي منح الخيول بطاقة العبور للكاميرون.