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المهدية: تسجيل 25 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس “كورونا” المستجد

2021/03/25 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

كشفت نتائج التحاليل المخبرية لـ94 عينة، صدرت اليوم الخميس، عن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، الى جانب حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بهذا الفيروس.

وطالت الإصابات الجديدة 10 دوائر صحية من بين 11 دائرة تضمها الجهة، وتوزعت إلى 08 بالجم، و05 بالشابة، 04 بقصور الساف، و02 ببومرداس، مقابل إصابة واحدة بكل من ملولش وسيدي علوان وشربان والسواسي ودائرة المهدية، فيما تعلقت حالة الوفاة بامرأة أصيلة معتمدية قصور الساف، وتبلغ من العمر 81 سنة.

وتماثل، من جهة أخرى، 19 مصابا للشفاء التام، ما رفع العدد الجملي لحالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 8059 حالة، في حين بلغ إجمالي الإصابات المسجلة بالجهة 8608 إصابات، منها 238 حالة وفاة، و311 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

يشار، إلى أن مركز التلقيح بمعتمدية المهدية انطلق، اليوم، في استقبال المواطنين المسجلين قصد تلقي التطعيم من مختلف المعتمديات والذين تبلغ أعمارهم 75 سنة فأكثر.

وقال مدير الصحة الوقائية، سمير لحول، في تصريح لـ”وات”، ان عدد المواطنين المذكورين تجاوز 160 شخصا، معتبرا أن هذا العدد “مشجّع”. كما لفت إلى أنه يجري مراسلة كل أعوان الصحة المتخلفين عن التلقيح قصد حثهم على الالتحاق بالمركز بعد تسجيل تردد في صفوفهم.

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