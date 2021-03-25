عاجل: نحو الترفيع في سعر الماء



أكد فاضل كريم وزير تكنولوجيا الاتصال ووزير الفلاحة بالنيابة اليوم الخميس 25 مارس 2021 الترفيع بـ 150 مليما للمتر المكعب في معلوم الماء خلال الاسابيع القادمة موضحا ان الزيادة تأتي ضمن خطة لانقاذ الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) قال انها تمتد على 5 سنوات”.

وقال كريم خلال حضوره في برنامج” هنا شمس” :” تونس تعيش ظغطا على الموارد المائية نتيجة الاحتباس الحراري وشح التساقطات اضافة الى تتطور عدد السكان …معدل استهلاك الماء الفردي في تونس يعادل 400 متر مكعب في السنة وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة بالمعدل العالمي والذي يساوي 500 متر مكعب للفرد اي ان تونس تعتبر من البلدان التي تعيش شحا مائيا … دول اخرى على غرار فرنسا يستهلك فيها الفرد 3400 متر مكعب من المياه سنويا ..ليس للمياه في تونس قيمة مالية سواء بالنسبة لمياه الشرب او لمياه الري وبصفة عامة المواطن التونسي لا يعطي قيمة لشيء سعره منخفض ..سعر الماء في تونس منخفض جدا مقارنة بعديد الدول الاخرى ولا يغطي حتى كلفة الانتاج”.

وأضاف “تم اقرار زيادة سنوية بـ 150 مليما للمتر المكعب في تعريفة الصوناد ضمن خطة تمتد على مدى 5 سنوات لانقاذ الشركة باستثناء العائلات التي تستهلك اقل من 20 مترا مكعبا ..سيكون هناك ترفيع في معلوم الماء خلال الاسابع القادمة “.