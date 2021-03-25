اقرار زيادة في سعر الحليب: وزير الفلاحة يعلّق

أكد وزير الفلاحة بالنيابة فاضل كريّم أن الزيادة في سعر الحليب هو اجراء ظرفي واذا لم نتخذه لتضرّر عديد صغار الفلاحين .

وأضاف ” لاحظنا عزوف العديد من الفلاحين عن انتاج الحليب وكان لا بد من اتخاذ الاجراءات اللازمة وتم اتخاذ هذا الاجراء الحيني باعتبار انه لن يوفر لنا الحلول المطلوبة ولكن الحل هو في مراجعة منظومة الدعم ..هذا الاجراء سيمكن من مساعدة صغار الفلاحين وتغطية كلفة الانتاج …الزيادة سيتحملها المستهلك وهدفنا هو الحفاظ على منظومة الانتاج “.

وعن امكانية وجود نقص في بعض المواد الاساسية خلال شهر رمضان قال الوزير”لا يوجد اي اشعار سلبي حول نقص في المواد الاساسية خلال شهر رمضان ..كل المواد الغذائية ستكون متوفرة “.