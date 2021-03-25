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القبض على عنصرين سلفيين تكفيريين بالروحية صادرة في شأنهما مناشير تفتيش في قضايا حق عام

2021/03/25 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت المصلحة الجهوية للإرهاب بولاية سليانة اليوم الخميس من القبض على عنصرين سلفيين تكفيريين بالروحية صادرة في شأنهما مناشير تفتيش في قضايا حق عام وفق ما أكده مصدر أمني مسؤول ل”وات ”
و أضاف المتحدث ذاته أن المظنون فيهما في العقد الثالث مشيرا إلى أن أحدهما صادر في شأنه منشور تفتيش من أجل تهريب المخدرات والأخر صادر في شأنه منشور تفتيش من أجل الاعتداء بالعنف الشديد.
وقال المصدر الأمني أنه تم إحالتهما على مركز الأمن الوطني بالروحية لإستكمال بقية الأبحاث

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