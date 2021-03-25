وزير الخارجية يؤدي زيارة عمل إلى إيطاليا تستمر يومين

ذكرت وزارة الشؤون الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء اليوم الخميس، أن الوزير عثمان الجرندي، سيؤدي زيارة عمل إلى إيطاليا يومي 26 و27 مارس الجاري.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن الجرندي “سيبحث خلال هذه الزيارة مع المسؤولين الإيطاليين سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي في كافة المجالات، إضافة إلى أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية”.