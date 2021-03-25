توننداكس يحافظ تقريبا على مستوى الاقفال السابق نهاية حصّة الخميس

حافظ توننداكس، تقريبا، على مستوى الاقفال السابق، نهاية حصّة، الخميس، اي في حدود 7078،74 نقطة بعد تحقيق زيادة ضئيلة لم تتجاوز 0،05 بالمائة. وقدّرت قيمة المعاملات لكامل الحصّة ب5،8 مليون دينار عملت أسهم البنك الوطني الفلاحي وليلا على تنشيطها، وفق مؤشرات الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وحقّق سهم سلكوم أفضل آداء اذ زادت قيمته بنسبة 5،4 بالمائة ليقفل عند سعر 4،850 دينار وسط مبادلات بحجم 89 ألف دينار.

وزاد سعر سهم الخطوط التونسيّة بنسبة 5،2 بالمائة ليصل الى مستوى 0،610 دينار مع تسجيل معاملات بقيمة 58 الف دينار. وأظهر السهم تحسّنا في آدائه، منذ بداية سنة 2021، بنسبة ايجابية ضعيفة في حدود 3،4 بالمائة.

وكان سهم الشركة الصناعيّة العامّة للمصافي الأسوأ آداء خلال الحصّة اذ يتراجع سعره بنسبة 4،8 بالمائة ليبلغ مستوى 0،800 دينار. وتدهور سعر السهم منذ بداية سنة 2021 بنسبة 41،6 بالمائة.

ووضع سهم التجاري بنك حدّا لنسقه التصاعدي السابق ليفقد نسبة 4،5 بالمائة ويصل الى حدود 31،410 دينار وسط معاملات بحجم 367 ألف دينار.

وكان سهم البنك الوطني الفلاحي الأكثر نشاطا خلال الحصّة وتمكن من تحسين آدائه بنسبة 3 بالمائة (7،970 دينار) وتحقيق معاملات بقيمة 796 الف دينار اي ما يعادل 14 بالمائة من قيمة المعاملات الجمليّة.