سليانة: تسجيل حالة وفاة و24 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجّلت ولاية سليانة، يوم أمس الخميس، حالة وفاة و24 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 137 حالة وفاة، والإصابات إلى 3264 إصابة مؤكدة، حسب التقرير المحين للوضع الوبائي بالجهة، الصادر اليوم الجمعة، عن الادارة الجهوية للصحة.

وذكر كاهية مدير الصحة الأساسية بذات الإدارة، عماد الصغير، لـ”وات”، أن الإصابات الجديدة تتوزع الى 10 حالات بسيدي بورويس، و7 إصابات بالكريب، و7 بالروحية.

وأضاف، أن عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري تقدر حاليا بـ225 حالة، وأن عدد الإصابات في صفوف مهنيي الصحة بلغ الى الآن 272 إصابة.

وأشار، الى أن عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة بلغ 15 حالة، من بينها 3 بالانعاش، و17 حالة بالمستشفيات المحلية، لافتا الى أنه تم أمس الخميس، رفع 310 عينة للتحليل بالمؤسسات التربوية بمعتمديتي الكريب وسيدي بورويس.