المنستير: تسجيل حالة وفاة و25 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وتلقى 2980 شخصا للقاح

ارتفع مجموع ضحايا فيروس “كورونا” المستجد بولاية المنستير إلى 410 حالات وفاة و15 ألفا و119 إصابة بعد تسجيل الدوائر الصحية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للصحة حالة وفاة جديدة و25 إصابة جديدة، حسب آخر حصيلة للإدارة الجهوية للصحة صدرت مساء امس الخميس

وشملت الإصابات الجديدة 07 معتمديات من مجموع 13 معتمدية بالجهة، وتوزعت إلى 8 إصابات بمعتمدية المنستير، و6 إصابات بالساحلين، و3 إصابات بطبلبة، و3 إصابات بقصر هلال، وإصابتين بالمكنين، وإصابة واحدة بالبقالطة وإصابة واحدة بزرمدين، وإصابة واحدة غير محدد مكانها.

وتعد معتمدية الساحلين نسبة إصابات بفيروس “كورونا” المستجد في الجهة، حيث بلغت خلال ال14 يوما الأخيرة وإلى غاية 24 مارس الجاري، 206 إصابات لكلّ 100 ألف ساكن، تلتها معتمدية الوردانين مع 107 إصابات لكلّ 100 ألف ساكن، وتأتي في مرتبة ثالثة معتمدية المنستير بمجموع 89 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن

ويبلغ المعدل الجهوي للإصابات بفيروس “كورونا” المستجد خلال ذات الفترة لكلّ 100 ألف ساكن، 55 إصابة أي أنّ مستوى اليقظة يظل عال بولاية المنستير حسب إحصائيات الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وتطور العدد الجملي لحالات الشفاء بالجهة إلى 14 ألفا و177 حالة تعافي، بعد تسجيل 18 حالة شفاء جديدة،وتعدّ الجهة إلى غاية يوم أمس الخميس 532 حالة، ما زالت حاملة لفيروس “كورونا” المستجد، وشهدت الجهة الصحية المنستير شفاء 16 حالة تعافي جديدة ليتطور مجموع حالات الشفاء إلى 14 ألفا و159 حالة تعافي.

وارتفع مجموع الحالات التي مازالت حاملة لفيروس “كورونا” المستجد إلى 526 حالة إلى غاية الأمس من بينها 52 مقيمة بمستشفيات ولاية المنستير، وبلغ العدد الجملي لاختبارات تقصي الفيروس بالجهة منذ مارس 2020 وإلى غاية يوم امس 60 ألفا و874 اختبارا منها 184 اختبارا جديدا، وبلغت نسبة الاختبارات الإيجابية من العدد الجملي 25 فاصل 8 في المائة.

وارتفع العدد الجملي للأشخاص الذين تلقوا تلقيحا ضدّ فيروس “كورونا” المستجد خلال الفترة من 13 الى 25 مارس الجاري إلى 2980 شخصا بالمركز الجهوي بالمنستير عدد 1 للتلقيح ضدّ فيروس “كورونا.