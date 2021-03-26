القصرين: تطعيم 840 شخصا من مهني الصحة وكبار السن ضد فيروس “كورونا” منذ إنطلاق الحملة

تلقى 145 شخصا من مهني الصحة وكبار السن بولاية القصرين، يوم أمس الخميس، جرعات تلاقيحهم المضادة لفيروس “كورونا” المستجد بالمركز الجهوي للتلاقيح ضد وباء “كوفيد 19” بالحي الأولمبي بالقصرين المدينة، ليرتفع بذلك عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم منذ بداية الحملة في 13 مارس الجاري إلى حدود يوم أمس ، 840 شخصا، وفق كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة منصف المحمدي.

وبين المحمدي في تصريح ل (وات) أن نسبة الإقبال على المرحلة الثانية لحملة التلقيح المخصصة للإطارات الطبية وشبه الطبية العاملين في الخطوط الأمامية في مجابهة وباء “كورونا” إلى جانب كبار السن، شهدت “تحسنا” مقارنة مع المرحلة الأولى التي قال بأن الإقبال فيها كان “ضعيفا” حيث بلغ العدد الجملي للأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح “سبوتنيك” الروسي خلال المرحلة الأولى لحملة التلاقيح، 130 إطارا طبيا وشبه طبي من مجموع 600 جرعة من ذات النوع تلقتها المصالح الصحية بالجهة في بداية الحملة.

ووجه المحمدي دعوته بالمناسبة إلى كافة المواطنين للمبادرة بالتسجيل في منصة التلاقيح المضادة لفيروس “كورونا” توقيا من مخاطر هذا الوباء .

وبخصوص الوضع الوبائي بالجهة، بيّن ذات المصدر أن المصالح الصحية بالجهة رصدت مساء أمس 3 حالات وفاة جديدة خلال ال48 ساعة الأخيرة ليرتفع بذلك عدد الوفيات الى 261 حالة، كما تم تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس من جملة 63 تحليلا مخبريا مما يرفع من العدد الجملي للمصابين الى 6646 حالة .

ولفت في سياق متصل إلى أن عدد حالات الشفاء بالجهة وصلت حاليا الى 5910 حالات شفاء، وإن عدد الحالات التي تم ايواؤها بالمستشفى الجهوي منذ بدء انتشار الوباء إلى حدود اليوم، بلغ 834 حالة فيما بلغ عدد الحالات التي وقع ايواؤها بقسم الإنعاش 92 حالة .

وشدّد المحمدي على ضرورة توخي الحذر ومواصلة التقيد بمقتضيات البروتوكول الصحي والإلتزام بقواعد حفظ الصحة وتكريس التباعد الإجتماعي إلى حين زوال الوباء .