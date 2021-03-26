انتفاع أكثر من 32 ألف من مهنيي الصحة وكبار السن بالتلاقيح خلال اليوم الثالث عشر من التلقيح

بلغ عدد المنتفعين بالجرعة الاولى من التطعيم في اليوم الثالث عشر من الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا 32026 منتفعا من مهنيي الصحة وكبار السن البالغين 75 سنة فما فوق.

وقد بلغ عدد الملقحين يوم أمس الخميس 25 مارس الجاري 5486 شخصا، وفق بيان نشرته اليوم وزارة الصحة.

وتتواصل الحملة الوطنيّة للتلقيح ضدّ فيروس كورونا في مختلف مراكز التلقيح الـ 25 المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية وفق الاولويات المرسومة في الإستراتيجية الوطنية للتلقيح المتّبعة من قبل وزارة الصحة.

وتشمل الأولوية الأولى الإطار الطبي والأشخاص البالغ عمرهم 75 سنة فما فوق.

وتجر الإشارة إلى أن عدد المسجلين على منظومة التلقيح “ايفاكس” قد بلغ إلى حدود يوم أمس الخميس 700151 شخصا.

وقد جددت وزارة الصحة دعوتها لكافة المواطنين الراغبين في تلقي التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة التلاقيح “ايفاكس” evax.tn