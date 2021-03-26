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المهدية: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” 19 من بينها بالدائرة الصحية بالمهدية

2021/03/26 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ88 عينة، صدرت اليوم الجمعة، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، من بينها 19 إصابة بالدائرة الصحية بالمهدية.

وتوزعت بقية الإصابات، إلى 3 بدائرة الشابة، وإصابة واحدة بكل من ملولش وأولاد الشامخ وقصور الساف وبومرداس، إلى جانب دائرة شربان.

وتماثل، في المقابل، 28 مصابا للشفاء التام، مما رفع إجمالي حالات الشفاء بالجهة، منذ بداية الجائحة، إلى 8087 حالة.

وبلغ العدد الجملي للإصابات، منذ ظهور الوباء، 8635 إصابة، من بينها 238 حالة وفاة، و310 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

يشار إلى أن المصالح الطبية المختصة في تأمين عملية التلقيح انطلقت، أمس الخميس، في تطعيم كبار السن الذين يبلغون من العمر أو تجاوزوا الـ75 سنة، وذلك بعد استكمال فترة تلقيح أعوان الصحة.

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