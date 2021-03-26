قفصة: تسجيل 42 مخالفة صحية خلال النصف الاول من شهر مارس الجاري

سجّلت فرق المراقبة الصحية التابعة للادارة الفرعية للصحة البيئية بقفصة، خلال النصف الاول من شهر مارس الجاري، 42 مخالفة صحية، وذلك لدى تنفيذها لـ421 زيارة تفقد، شملت المحلات المفتوحة للعموم، وفق ما ذكره كاهية مدير الصحة البيئية، عمر عبدلي.

وأضاف عبدلي في تصريح لـ(وات)، ان المخالفات توزعت بين توجيه 33 انذار كتابي للمحلات المخلة بشروط حفظ الصحة، واقتراح غلق 6 محلات لاتتوفر فيها أدنى مقومات حفظ الصحة وتمثل خطرا على سلامة المستهلك، اضافة إلى تحرير 3 محاضر عدلية وإحالتها على أنظار القضاء للبت فيها، إثر حجز مواد غذائية فاسدة، مشيرا الى ان المحجوزات تمثلت في لحوم الدواجن وأسماك.

واشار، إلى أن فرق المراقبة الصحية، قامت أيضا، بـ297 حصة تحسيسية مباشرة لاصحاب المحلات المفتوحة حول شروط حفظ الصحة، ضمانا لسلامة المواد الغذائية ومياه الشرب، إضافة الى كيفية التقيد بإتباع البرتوكول الصحي للتحكم في انتشار فيروس “كورونا”.

وبيّن، ان حصيلة الرقابة لهذه المحلات فيما يتعلق بالالتزام بتطبيق البروتكول الصحي، قد أسفرت عن تسجيل اخلال 44 محلا بالاجراءات، وقد وقع امهالهم 48 ساعة لتلافي النقائص قبل اتخاذ اجراءت الغلق، وذلك مقابل التزام 44 محلا باتباع البروتكول الصحي.