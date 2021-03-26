رئيس الجمهورية يستقبل أعضاء نقاية الفنانين التونسيين

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة بلطفي بوشناق، رئيس نقابة الفنانين التونسيين، الذين كان مرفوقا بأعضاء النقابة نبيهة كراولي، أسامة فرحات، زياد غرسة، غازي العيّادي، نوال غشّام، ألفة بن رمضان، نور شيبة وأسماء بن أحمد.

وقدّم بوشناق عرضا لرئيس الدولة حول الوضع الثقافي العام، وما يواجهه الفنانون في تونس من صعوبات مهنية واجتماعية ومادية، معربا عن “التطلّع إلى دعم رئيس الجمهورية لفكرة إنشاء عمادة موسيقيين لمعالجة المشاكل القائمة ولتحيين القوانين المنظمة لهذا القطاع في إطار رؤية جديدة تتلاءم مع خصوصيات المرحلة”.

واشار بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية الى ان رئيس الدولة أكد بالمناسبة على أن تونس بحاجة إلى فكر يعزّز دور الفنّ كأداة من أدوات الحرية التي ينشدها الجميع وفي تكريس القيم داخل المجتمع،قائلا “ان إنقاذ الفنّ هو من انقاذ الوطن”.

وأبدى رئيس الجمهورية تفهّمه لمشاغل المثقفين والفنانين وللإشكاليات المطروحة واستعداده للتفاعل مع المقترحات لمعالجتها، مؤكدا على ضرورة أن تسترجع الدولة دورها الثقافي وتنتهج سياسة ثقافية واضحة وذلك وفق ما ورد في نص البلاغ.

ويذكر ان نقابة الفنانين التونسيين تأسست يوم 30 ديسمبر 2020. وتم انتخاب لطفي بوشناق رئيسا لها، وصابر الرباعي كاتبا عاما.وتسعى النقابة إلى تعزيز المشهد النقابي والثقافي التونسي وإيجاد حلول ناجعة للنهوض بالقطاع وتحقيق مكاسب وإنجازات على الساحة الفنية