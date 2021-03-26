بنزرت: تسجيل 25 إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس “كورونا”

أفاد المدير الجهوي للصحة ببنزرت، جمال الدين السعيداني، اليوم الجمعة، بأن الجهة الصحية ببنزرت سجلت حتى يوم امس 25اصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد .

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، ان مجمل تلك الاصابات موزعة بين مناطق بنزرت الشمالية ومنزل بورقيبة وماطر وراس الجبل وجومين وعوسجة واوتيك، داعيا عموم المواطنين والاهالي توخي الحذر واليقظة باعتبار الانتشار السريع لعدوى السلالة الجديدة للفيروس، وضرورة مواصلة الالتزام وتطبيق البروتوكولات الصحية الواجبة.

وقال، ان “الوضع الوبائي لايزال هشا”، حيث سجلت الجهة الصحية ببنزرت اصابة 7230 شخصا بالفيروس منذ بداية ظهور الجائحة، شفي منهم 66 وتوفي 384 آخرون، بينما يخضع 477 شخص الى الحجر الصحي الذاتي.

يشار الى ان الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس “كوفيد19-” بالمركز الجهوي للتلقيح بدار الثقافة سيدي سالم، متواصلة بنسق تصاعدي وسريع، حيث بلغ عدد الاشخاص الذين تلقوا التلقيح حتى يوم امس الخميس، 1528 شخصا، بين مهنيي الصحة وكبار السن، فيما مما تلقت اليوم الجهة، دفعة ثالثة من جرعات التلقيح تقدر بـ600 جرعة.