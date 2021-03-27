هام: تغييرات في تركيبة اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا..

أعلنت وزارة الصحة، السبت، في بلاغ لها، أنه في إطار مزيد إحكام تنظيم أعمال اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجدّ، تقرر إدخال تغييرات على مستوى تركيبة اللجنة العلمية وذلك عبر تدعيمها بخبراء في إختصاصات متعددة تشمل كل التخصصات ذات العلاقة بمجابهة جائحة كوفيد-19 وذلك قصد أخذ التدابير الملائمة والمقترحات العلمية التي من شأنها تقديم التوصيات والتي تعتمد على ثوابت ومرجعيات علمية دون سواها.

وتتركب هذه اللجنة العلمية الجديدة من الخبراء الآتي ذكرهم:

رئيس اللجنة:

الدكتور الهادي الوسلاتي : أستاذ في علم الأدوية

الأعضاء:

1- الدكتور محسن معالج : أستاذ في الأمراض الصدرية

2- الدكتورة حبيبة بن رمضان : أستاذة في الطب الوقائي والجماعي

3- الدكتور إسكندر مراد : أستاذ في الطب الباطني ورئيس اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية

4- الدكتور أمين فوزي سليم : أستاذ في البيولوجيا الطبية إختيار علم الأحياء الدقيقة

5- الدكتورة حنان بن عيسى التويري : أستاذة في الأمراض الجرثومية

6- الدكتور عبد المجيد بن جماعة : أستاذ في طب الشغل

7- الدكتور أمان الله المسعدي : أستاذ في الإنعاش الطبي ورئيس لجنة الإختصاص بالهيئة الوطنية للتقييم والإعتماد في المجال الصحي

8- الدكتور الهاشمي لوزير : أستاذ في البيولوجيا الطبية إختيار علم المناعة

9- الدكتور محجوب العوني : أستاذ في البيولوجيا الطبية إختيار علم الأحياء الدقيقة

10- الدكتور مصطفى الفرجاني : أستاذ في التخدير والإنعاش

11- الدكتور رياض دغفوس : أستاذ في علم الدواء ورئيس اللجنة الفنية لمتابعة المستجدّات العلمية والعملية في إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا المستجدّ

12- الدكتور وحيد المالكي : أستاذ في الأمراض النفسية

13- الدكتور رياض ڨويدر : أستاذ في أمراض الأعصاب

14- الدكتورة جليلة بن خليل : أستاذة في الإنعاش الطبي والمتحدثة الرسمية بإسم اللجنة

15- الدكتور خالد منيف : أستاذ في طب الأطفال

16- الدكتور محمد سامي المورالي : أستاذ في أمراض القلب والشرايين

17- الدكتور عماد المليتي : أستاذ في علم الإنسان “الأنثروبولوحيا”

18- السيد مهدي مبروك : أستاذ في علم الإجتماع

19- السيدة سلمى الزواري : أستاذة في علم الإقتصاد

20- الدكتور سامي السويسي : أستاذ مبرز في الطب الإستعجالي.

كما يحضر الآتي ذكرهم بصفة ملاحظين دون المشاركة في مداولات اللجنة:

المدير العام للصحة

المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية

رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء

رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة

رئيس المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان