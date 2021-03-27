بسبب الغنوشي: النهضة تقاضي هذه الجريدة..

أكدت حركة النهضة في بلاغ اليوم السبت 27 مارس 2021 أنها ستقاضي كل من ”تعمّد نشر إشاعات وأكاذيب في حق الحزب وقياداته’، حسب نص البلاغ. واعتبرت الحركة أن ما نشر في جريدة الأنوار حول امتلاك راشد الغنوشي الاف المليارات هو زور وبهتان.

وفي ما يلي نص البلاغ

تبعا للمقال المضلّل الذي عمدت جريدة الانوار نشره، والذي تدعي فيه زورا وبهتانا أن الأستاذ راشد الغنوشي رئيس الحركة ورئيس مجلس نواب الشعب يمتلك آلاف المليارات ويدير شبكات أسلحة قاريّة وغيرها من الادعاءات الكاذبة، فانّ حركة النهضة يهمّها التعبير عن:

-ادانتها لهذه المقالات التضليليّة التي تذكرنا بذات الادوار والأساليب التي كان يعتمدها الاستبداد في تشويه المناضلين وتلفيق التهم المجانيّة لهم، وهو أسلوب المفلسين ومن باعوا ضمائرهم بأبخس الاثمان.

-اعتبارها الحملة الاعلاميّة المتناغمة والمتزامنة والتي تستهدف حركة النهضة ورئيسها ردّة فعل بائسة في محاولة للتعمية عن التسريبات التي كشفت للتونسيين مخططات أعداء الديمقراطية في الكيد لمؤسسات الدولة والعبث بها.

-تكليفها للمكتب القانوني متابعة كل المضلّلين والكذبة وتعلم الراي العام انها رفعت عددا من القضايا في حق بعض الأشخاص والمؤسسات التي تعمدت نشر الإشاعات والأكاذيب دون تكليف نفسها واجب التحرّي والتدقيق.