تطاوين: تسجيل اصابة بالسلالة البريطانية

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا التاجي في معتمدية تطاوين الشمالية وبذلك يصبح العدد الجملي لضحايا كوفيد-19 في حدود 169 وفاة 70 منها في تطاوين الشمالية و35 وفاة في تطاوين الجنوبية و34 في غمراسن و11 في بني مهيرة و8 في البئر الاحمر وخمسة في الصمار وثلاثة في كل من رمادة وذهيبة.

وسجّلت أيضا وفق اخر تحيين لها حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا في الجهة نشر اليوم السبت 14 اصابة جديدة تسعة منها في تطاوين الشمالية واصابتان في كل من البئر الاحمر ورمادة واصابة واحدة في بني مهيرة وبذلك اصبح العدد الجملي للمصابين بهذه الجائحة منذ شهر مارس الماضي 2747 اصابة مؤكدة منهم 5 مصابين يخضعون للعلاج في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين ومصاب واحد في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن لذات الغرض.

واكدت الادارة الجهوية للصحة اليوم ان التقطيع الجيني لعينتين أثبت إصابة شخص بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا في انتظار التاكد من اصابة شخص اخر من عدمها بهذه السلالة بعد اخذ عيّنة ثانية من هذا الشخص لتحليلها يوم الاثنين المقبل حسب نفس المصدر وبذلك يتم الاعلان لاول مرة عن وصول هذه السلالة الى الجهة.