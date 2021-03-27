منوبة : بلوغ 1512 عملية تلقيح ضد فيروس كورونا

سجّل مركز التلقيح الجهوي في ولاية منوبة ، بمركز الطب المدرسي والجامعي امس الجمعة ، اكبر عدد من التلاقيح اليومية ، بتطعيم عدد 370 منتفعا اغلبهم من المسنين المسجلين بالمنصة الالكترونية “ايفاكس” وفق تصريح رئيس المركز عادل حرميّة لــ(وات).

يأتي ذلك بعد ان شهدت الجهة الاسبوع المنقضي ارتفاعا في نسق عملية التلقيح مقارنة بالايام الفارطة ويبلغ العدد الجملية للمنتفعين من اعوان الصحة وباقي المواطنين المعنيين 1512 منتفعا الى حدود امس الجمعة وفق نفس المصدر.

وسجّلت الجهة امس حالة وفاة مسنّ في طبربة ، وشهدت اليوم السبت تسجيل 40 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ،وفق المديرة الجهوية للصحة هاجر الميساوي لصحفية مكتب (وات) بمنوبة.

وبيّنت الميساوي أنّ عدد الحالات النشطة يبلغ بالجهة 337 حالة فيما ارتفع عدد الاصابات الجملية منذ بداية انتشار الجائحة ببلادنا الى 8552 حالة ،منها 327 حالة وفاة،و7888 حالة شفاء.

وتتوزّع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات على منوبة (95 حالة)، دوّار هيشر (55 حالة) والمرناقية (54 حالة) ووادي الليل (53 حالة) ومعتمدية طبربة (51 حالة ) والجديدة (18 حالة) وبرج العامري (06 حالات ) والبطان (05 حالات).