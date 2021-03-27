تراجع قيمة الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي خلال جانفي وفيفري بـ 21.9%

تراجعت قيمة الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي خلال شهري جانفي وفيفري 2021 بنسبة 9ر21 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، لتبلغ 4ر241 مليون دينار فقط، وفق وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

وأوضحت الوكالة في بيانات اوردتها ضمن نشريتها حول الظرف الاقتصادي لشهر فيفري 2021، ان عدد المشاريع المصرح بها خلال شهري جانفي وفيفري 2021 تراجع بنسبة 1ر21 بالمائة مقارنة بشهري جانفي وفيفري2020 ليقتصر على 561 مشروعا فحسب.

وستوفر المشاريع الجديدة زهاء 6853 موطن شغل مقابل زهاء 9200 موطن شغل وفرتها المشاريع التي تم التصريح بها خلال شهري جانفي وفيفري 2020 بتقلص قدره 5ر25 بالمائة.

وسجل قطاع صناعات الجلود والاحذية ارتفاعا ملحوظا في الاستثمارت المصرح بها بنسبة قاربت 3ر533 بالمائة يليه قطاع صناعة النسيج والملابس بنسبة 9ر127 بالمائة والصناعات الغذائية بنسبة 3ر33 بالمائة.

وطال تراجع الاستثمارات الصناعية خلال شهري جانفي وفيفري 2021 ، عدة قطاعات من بينها الصناعات الكيميائية بنسبة 1ر79 بالمائة والصناعات المتنوعة بما يعادل 68 بالمائة والصناعات الميكيانكية بنسبة 8ر52 بالمائة وصناعة مواد البناء والحزف والبلور بنسبة 8ر51 بالمائة.

وتوجهت 57 بالمائة من الموارد الاستثمارية الى توسعة مشاريع قائمة وتجديد المعدات . علما وان حصة المشاريع الجديدة قاربت 103 مليون دينار، مسجلة تراجعا بنسبة 1ر43 بالمائة مقارنة بشهري جانفي وفيفري 2020.

وتقهقرت الاستثمارات الموجهة الى المشاريع المصدرة بالكامل ، خلال شهري جانفي وفيفري 2021، بنسبة 3ر8 بالمائة لتصل الى 3ر85 مليون دينار.

واسفادت ولاية صفاقس من استثمارات مصرح بها في حدود 6ر34 مليون دينار تليها ولاية سوسة بنحو 8ر31 مليون دينار فولاية زغوان بزهاء 7ر19 مليون دينار في حين تراجعت الاستثمارات الموجهة الى مناطق التنمية الجهوية بنسبة 20 بالمائة مطلع العام 2021.

وتقلص حجم الاستثمارات الصناعية المصرح بها خلال شهر فيفري 2021 بنسبة 3ر18 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 لتبلغ زهاء 2ر131 مليون دينار، وفق ذات النشرية.

وقارب عدد المشاريع المصرح بها 329 مشروعا خلال فيفري 2021 مقابل 337 مشروعا خلال فيفري 2020 مما شكل تراجعا بنسبة 4ر2 بالمائة.

وستسمح المشاريع الجديدة باحداث 3496 موطن شغل فقط ما يعد تراجعا بنحو 1ر37 بالمائة من احداثات الشعل التي وفرتها حزمة المشاريع المصرح بها خلال فيفري 2020.