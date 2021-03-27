المنستير: حالة وفاة و21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الدوائر الصحية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير منذ ظهور فيروس كورونا مجموع 411 حالة وفاة، منها حالة وفاة جديدة، و15 ألفا و141 إصابة من بينها 21 إصابة جديدة، حسب آخر حصيلة للإدارة الجهوية للصحة صدرت مساء امس الجمعة.

وتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 9 إصابات بالمنستير و5 إصابات بالوردانين وإصابتين بجمال وإصابتين بالمكنين وإصابة واحدة بالساحلين وإصابة واحدة بالبقالطة وإصابة واحدة بزرمدين.

وارتفع مجموع حالات الشفاء إلى 14 ألفا و217 حالة شفاء إثر تسجيل 40 حالة تعافي جديدة، وتعدّ ولاية المنستير حاليا 513 حالة مازالت حاملة للفيروس من بينها 45 حالة مقيمة بمستشفيات ولاية المنستير.

وتلقى بالمركز الجهوي بالمنستير عدد 1 للتلقيح ضدّ فيروس “كورونا” إلى غاية 26 مارس الجاري 3768 شخصا منهم 788 شخصا تلقوا التلقيح يوم أمس.