أنا يقظ تؤكد وجود خلل في منظومة التلقيح ضدّ كورونا

قالت منظمة “أنا يقظ ” ،إنه في إطار متابعتها للحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا ومدى إحترام تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتلقيح، وعلى إثر ورود عديد البلاغات وبعد التثبت من صحّتها، تبيّن أنه تم تمتيع أعوان صحة من الإداريين من غير المعنيين بالمرحلة الأولى من التلقيح ضد كورونا والذين ليسوا من مهنيي الصحة المتعاملين مباشرة مع مرضى الكوفيد.

وأضافت المنظمة في بيان لها أنه تم أيضا تمتيع أعوان صحة على غرار أطباء تجميل وبيطريين وطلبة طب مقيمين بالخارج ومواطنين غير مدرجين ضمن الفئات ذوي الأولوية من التلقيح ضد الفيروس،كما لم يتم التثبت من هوية مهنيي الصحة عند قيامهم بإجراء التلقيح والاكتفاء فقط بطلب الاستظهار بالإرسالية القصيرة.

ودعت وزارة الصحة إلى ضرورة إحترام الأولويات الواردة بالإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضمانا لتكافؤ الفرص وتعزيز ثقة المواطنين في عملية التلقيح، والعمل على مزيد حوكمة التصرف في منظومة evax.tn وإجراء تدقيق في قاعدة البيانات في أسرع وقت ممكن، و محاسبة كل مسؤول جهوي أو مركزي تورّط في عملية تحويل وجهة التلاقيح إلى غير مستحقيها و مزيد العمل على الجانب الاتصالي وإعلام المواطنين بأي تغيير يطرأ على الفئات ذات الأولوية في الحصول على التلقيح.