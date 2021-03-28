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حجز كميات من المصوغ والملابس الجاهزة والسجائر المهربة بقيمة 395 ألف دينار

2021/03/28 أخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بصفاقس,على مستوى الطريق السيارة صفاقس تونس, من ضبط سيارة ذات ترقيم تونسي وحجز كمية من المصوغ من مادة الذهب مخفية بمخبأ مهيأ بالصندوق الخلفي للسيارة تزن اجمالا 1194 غراما.

كما قامت فرقة الحرس الديواني بالصخيرات,بحجز كمية من الملابس الجاهزة المهربة محملة على متن شاحنة خفيفة.

كما تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بسيدي التوي ,من حجز شاحنة خفيفة محملة بعدد 18600علبة سجائر مهربة.

وقد تم تحرير محاضر حجز في الغرض, وبلغت القيمة الجملية للمحجوزات 395 ألف دينار وفق بلاغ صادر عن الديوانة.

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