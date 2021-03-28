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تمديد آجال تقديم الترشحات للمسابقة الوطنية للتجديد تونس 21 – 20

2021/03/28 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

أعلنت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، عن تمديد آجال تقديم ملفات الترشح للمسابقة الوطنية للتجديد تونس 21 – 20 الى غاية يوم 11 أفريل 2021.

وستقام هذه المسابقة في دورتها الرابعة عن بعد، تحت شعار “100 بالمائة رقمية”، وتتناول عددا من المحاور المتعلقة بالخصوص بمجابهة تداعيات جائحة كوفيد – 19 والرقمنة والتجديد التشاركي.

وتنتظم هذه الدورة ببادرة من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والوكالة الالمانية للتعاون الدولي، ومشروع “اينوفي” للاتحاد الاوروبي لدعم مجال ريادة الأعمال المبتكرة في تونس.

وسيتم اسناد 3 جوائز للمشاركين في أصناف التجديد التشاركي والتحول الرقمي والصناعة 4.0 ومجابهة أزمة كوفيد – 19 والتجديد المقتصد والتجديد في الادارة.

ودعت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد كل من المؤسسات الصناعية والخدماتية المجددة والمؤسسات الجامعية ووحدات البحوث والمراكز والمختبرات العمومية والخاصة الى المشاركة، اضافة الى اصحاب المؤسسات الناشئة والجمعيات المهنية والهياكل الداعمة للابتكار ونقل التكنولوجيا.

وبامكان المهتمين بهذه المسابقة الحصول على مزيد المعلومات من خلال زيارة موقع المسابقة www.concoursinnovation.tn أو الاتصال عبر البريد الالكتروني concours.innovation@apii.tn

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