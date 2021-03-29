القصرين: حالات الإصابة بفيروس “كورونا” تعاود الارتفاع

أفاد المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني (وات) بان حالات الإصابة بفيروس “كورونا” بالجهة عادت إلى الإرتفاع مجددا، حيث تم مساء أمس الأحد رصد 69 إصابة جديدة من جملة 250 تحليلا مخبريا، مما رّفع من اجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 6770 إصابة منهم 6085 حالة شفاء فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال ال24 ساعة الأخيرة ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة الى 264 حالة

ووجه المسؤول الجهوي بالمناسبة دعوته إلى كافة المواطنين إلى مواصلة التقيد بمقتضيات البروتوكول الصحي والإلتزام بقواعد حفظ الصحة نظرا لخطورة الوضع الوبائي بالجهة وبمختلف جهات البلاد.

وبخصوص الحملة الوطنية للتلاقيح المضادة لفيروس “كورونا” ، بين ذات المصدر بأن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم منذ بداية الحملة في 13 مارس الجاري إلى حدود كامل يوم أمس الأحد بلغ 886 شخصا بين إطارات طبية وشبه طبية يعملون في الخطوط الأمامية في مجابهة وباء كورونا وبين مسنين تتجاوز أعمارهم ال75 سنة .

وبيّن في سياق متصل أن لقاح ” فايزر” الأمريكي الذي تلقت المصالح الصحية منه 530 جرعة على دفعتين نفذت وتمت العودة إلى مخزون الجهة من لقاح “سبوتنيك” الروسي، مؤكدا بالمناسبة أن كافة الأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاحين المذكورين لم تظهر عليهم أية اعراض خطيرة بإستثناء بعض الاعراض العادية كحالات إغماء خفيفة أو أوجاع موضعية بسيطة.

وشدد الشعباني على أهمية التلاقيح بإعتبارها السبيل العلمي الوحيد للتوقي من مخاطر فيروس “كورونا”.