بورصة تونس تدرج تامينات مغربية ضمن مؤشر توننداكس و المؤشرات القطاعية بداية من يوم 1 افريل 2021

اعلنت بورصة تونس للاوراق المالية ان تامينات مغربية ستدخل بداية ، من يوم 1 افريل 2021 ، ضمن مؤشر توننداكس و المؤشرات القطاعية 800 المتعلقة بالمؤسسات المالية و 8500 المتعلقة بالتأمين.

واضافت بورصة تونس، في بلاغ نشرته على موقعها الالكتروني ، ان هذا القرار اتخذته لجنة المؤشرات، خلال اجتماعها يوم 26 مارس 2021 في اطار تحيين عينة مؤشر توننداكس .

ويبلغ عدد الاسهم التي وافقت عليها اللجنة 4 ملايين و 500 الف سهم وقد سجلت تامينات مغربية اول تداول لها في بورصة تونس للاوراق المالية يوم 30 ديسمبر 2020 ويبلغ قيمة سهمها في السوق 990ر62 دينار.

وكان مجلس ادارة بورصة الاوراق المالية بتونس منح ، خلال اجتماعه يوم 1 سبتمبر 2020 ، موافقته المبدئية على ادراج شركة “تامينات مغربية” في السوق الرئيسية لبورصة تونس، وفق معطيات نشرت على صفحة البورصة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”