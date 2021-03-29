سجلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاثنين، 28 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، منها 5 إصابات بالطفرة البريطانية، 4 بمعتمدية المكناسي وحالة وحيدة بمعتمدية أولاد حفوز.
وسجلت الجهة، أيضا، حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا”، مقابل 7 حالات شفاء، وفق ما أكده لـ(وات)، المدير الجهوي للصحة، محمد زاهر الأحمدي.
ويرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 5671 إصابة، منها 205 حالات وفاة و4837 حالة شفاء .
وتتوزع الإصابات الجديدة على معتمديات أولاد حفوز (10 حالات)، وسيدي بوزيد الغربية (6 حالات)، والمكناسي (5 حالات)، والمزونة (3 حالات)، والسبالة (حالتين)، وجلمة وسوق الجديد إصابة وحيدة لكل منهما.
سيدي بوزيد: حالة وفاة و28 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” منها 5 إصابات من السلالة البريطانية
سجلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاثنين، 28 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، منها 5 إصابات بالطفرة البريطانية، 4 بمعتمدية المكناسي وحالة وحيدة بمعتمدية أولاد حفوز.