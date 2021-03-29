سيدي بوزيد: حالة وفاة و28 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” منها 5 إصابات من السلالة البريطانية

سجلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاثنين، 28 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، منها 5 إصابات بالطفرة البريطانية، 4 بمعتمدية المكناسي وحالة وحيدة بمعتمدية أولاد حفوز.

وسجلت الجهة، أيضا، حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا”، مقابل 7 حالات شفاء، وفق ما أكده لـ(وات)، المدير الجهوي للصحة، محمد زاهر الأحمدي.

ويرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 5671 إصابة، منها 205 حالات وفاة و4837 حالة شفاء .

وتتوزع الإصابات الجديدة على معتمديات أولاد حفوز (10 حالات)، وسيدي بوزيد الغربية (6 حالات)، والمكناسي (5 حالات)، والمزونة (3 حالات)، والسبالة (حالتين)، وجلمة وسوق الجديد إصابة وحيدة لكل منهما.