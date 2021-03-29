تفاصيل إصابة 3 أعوان حرس في انقلاب سيارة برمادة..

القبض على شخصين من اجل اجتياز الحدود البحرية خلسة

منظمة الصحّة العالميّة تحسم الجدل بخصوص مصدر فيروس كورونا

السعوديّة تضع شرطا جديدا للصلاة في الحرم

سيدي بوزيد: حالة وفاة و28 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” منها 5 إصابات من السلالة البريطانية

2021/03/29 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاثنين، 28 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، منها 5 إصابات بالطفرة البريطانية، 4 بمعتمدية المكناسي وحالة وحيدة بمعتمدية أولاد حفوز.
وسجلت الجهة، أيضا، حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا”، مقابل 7 حالات شفاء، وفق ما أكده لـ(وات)، المدير الجهوي للصحة، محمد زاهر الأحمدي.
ويرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 5671 إصابة، منها 205 حالات وفاة و4837 حالة شفاء .
وتتوزع الإصابات الجديدة على معتمديات أولاد حفوز (10 حالات)، وسيدي بوزيد الغربية (6 حالات)، والمكناسي (5 حالات)، والمزونة (3 حالات)، والسبالة (حالتين)، وجلمة وسوق الجديد إصابة وحيدة لكل منهما.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn