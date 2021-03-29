بورصة تونس تقفل حصة الاثنين على ارتفاع طفيف

حافظ المؤشر المرجعي لبورصة تونس “توننداكس” على مستوى أرفع من 7 آلاف نقطة في إقفال معاملات، الاثنين، وسجل ارتفاعا بنسبة 14ر0 بالمائة ليصل إلى 82ر7093 نقطة، وفق معطيات الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وغذّى سهم “دليس القابضة” القيمة التبادل الجملي للحصة الأولى من هذا الأسبوع، ليناهز حجمها 2ر4 مليون دينار (م د).

وحقق سهم الشركة العصرية للخزف أفضل آداء ليحشد تبادلات بقيمة 198 آلف دينار، وتطورت، بذلك، قيمته بنسبة 8ر4 بالمائة (080ر1 د).

وارتفع سعر سهم الشركة العامة للمصافي بنسبة 6ر2 بالمائة (780ر0 د) وسط حجم تبادل بقيمة 15 الف دينار. وقدرت الخسارة السنوية للشركة في البورصة بحوالي 1ر43 بالمائة.

وتكبد، في المقابل، سهم الصناعات الكيميائية للفليور أعلى الخسائر ليتراجع بنسبة 4ر5 بالمائة (670ر70 د) مع حجم تبادل ناهز 17 ألف دينار. ومن المنتظر أن تعقد الشركة الجلسة العامة العادية يوم 8 أفريل 2021.

وواصل سهم شركة توزيع السيارات القابضة منحاه السلبي، ليتقلص سعره بنسبة 5 بالمائة (750ر0 د) وسط تبادل بقيمة 10 آلاف دينار.

واستقطب سهم دليس القابضة اهتمام المستثمرين خلال الحصة لتتحسن قيمته بنحو 7ر0 بالمائة (700ر14 د) مع حجم تبادل بقيمة 4ر1 م د، أي ما يعادل 35 بالمائة من حجم المبادلات الجملي.