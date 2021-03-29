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بنزرت: إيقاف 187 شخصا محل تفتيش من بينهم شخصان بتهمة الاشتباه في انتمائهما لتنظيم إرهابي

2021/03/29 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

تمكّنت المصالح الأمنية التابعة لإقليم أمن بنزرت، خلال الأسبوع المنقضي، من إيقاف 187 شخصا محل تفتيش لفائدة الجهات الامنية والسجنية والقضائية، وفق ما ذكره، اليوم الاثنين، مصدر أمني مسؤول بالجهة.
وأوضح نفس المصدر، في تصريح لـ(وات)، ان من بين الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم، شخصين تعلقت بهما شبهة الانتماء الى تنظيم إرهابي، حيث تم تحويلهما الى القطب القضائي المختص في البحث في الجرائم الارهابية، وشخص مفتش عنه في جريمة التحيل ومحل تفتيش لفائدة البوليس الدولي، الى جانب شخص محل 4 مناشير تفتيش في جرائم السلب.
وتم في إطار الحملة ذاتها، إلقاء القبض على إمرأة محل 5 مضامين أحكام في جريمة إصدار شيك دون رصيد وقد تم إيداعها السجن مباشرة، وشخص محل 6 مناشير تفتيش في جرائم الاعتداء بالعنف بواسطة سلاح أبيض وسلب متاع الغير، فضلا عن عديد الأشخاص الذين تعلقت بهم جرائم السرقة وترويج الممنوعات.
وتولّت ذات المصالح، مداهمة محل معد لبيع الخمر خلسة وحجز 288 علبة جعة وإدارج صاحبه بالتفتيش إثر تحصنه بالفرار، كما حجزت 90 قارورة زيت مدعم وتحرير محضر ضد صاحبها من أجل الاحتكار والمضاربة، و1083 علبة سجائر وتحرير محضر ضد صاحبها، علاوة عن حجز 102 دراجات نارية دون وثائق ثبوتية.

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