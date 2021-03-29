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المهدية: تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع شفاء 36 مصابا

2021/03/29 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت الفرق الطبية بولاية المهدية، الاثنين، 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مع تعافي 36 مصابا، وفق نتائج التحاليل المخبرية لـ75 عينة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 16 بالسواسي و7 بالشابة و6 ببومرداس و5 بالجم وإصابتين (02) بأولاد الشامخ.

وتماثل، في المقابل، 36 مصابا للشفاء التام، ما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 8197 حالة.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة 8731، من بينها 239 حالة وفاة و295 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 108 مواطنين، اليوم، تلاقيح ضد فيروس كورونا، ليرتفع العدد الجملي للذين تلقوا التطعيم، منذ انطلاق العملية، 1708 فردا.

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