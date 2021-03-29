وزارة الصحة: 25 حالة وفاة و604 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، مساء الاثنين، عن تسجيل 25 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، و604 إصابة جديدة من مجموع 3194 تحليلا مخبريا.

وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد إلى غاية 28 مارس، أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 8760 حالة وفاة و251 ألفا و169 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس 2020.

في المقابل، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 215 ألفا و920 شخصا، بعد تعافي 555 مصابا.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، ب1129مصابا بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إقامة 298 مصابا حاليا يأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 108 مصابين إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من العام الماضي.