الملعب التونسي : رباعي يتغيب عن مباراة نجم المتلوي

سيفتقد الملعب التونسي جهود اربعة لاعبين في مباراته امام مضيفه نجم المتلوي يوم الاربعاء المقبل لحساب الجولة الحادية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

ويتعلق الامر بكل من فخر الدين الجزيري وسامي هلال بداعي الاصابة وعصام بن خميس وأحمد المقصي بسبب حصولهم على الانذار الثالث.

ويحتل الملعب التونسي المركز الثامن برصيد 25 نقطة في حين يملك نجم المتلوي في رصيده 22 نقطة في المركز الحادي عشر.

وضمت قائمة غازي الغرايري لمباراة نجم المتلوي 20 لاعبا وهم :

في حراسة المرمى: علي الجمل ـ عزيز يرماني

في الدفاع : رفيق مدنيني ـ سليمان كشك ـ ريان خميس ـ إسكندر بن عمر ـ حمزة الهمامي ـ هيثم العيوني

في خط الوسط: بريك ارتور ـ ديوب بوبكر ـ ماهر الحناشي ـ حمزة حدة ـ صبري العماري ـ ياسين ريدان

في الهجوم: حسام الحباسي ـ بلال آية مالك ـ حسن المسعدي ـ بلال الماجري ـ فيكتور اباتا ـ شهاب الزغلامي