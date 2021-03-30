توزر: تسجيل 44 إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة جديدة مقابل انخفاض معدل الاقبال على التلقيح

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ولاية توزر الى 7024 إصابة منذ بداية الجائحة والى غاية اليوم بعد تسجيل 44 إصابة جديدة وقع رصدها إثر تلقي مصالح الإدارة الجهوية للصحة نتائج 112 تحليل مخبري وفق ما أفاد به (وات) رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني.

وسجلت الجهة حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس لشخص مقيم في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر لترتفع حالات الوفاة الى 104 وفيات حتى الآن بحسب ذات المصدر الذي أشار الى أن الحالات النشيطة ارتفعت الى 99 حالة اليوم بعدما انخفضت منذ أسبوعين الى ثلاث حالات فقط إضافة الى تطور حالات الشفاء من الفيروس الى 5925 متعاف.

وذكر نفس المصدر أن حالات التعهد بالمصابين في المستشفيات ارتفعت بدورها بداية هذا الأسبوع الى 13 حالة موزّعة إلى أربعة مقيمين في قسم الإنعاش الطبي واثنين في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر وستة حالات مقيمة في قسم كوفيد 19 بالمستشفى المحلي بدقاش وحالة واحدة في نفس القسم بالمستشفى الجهوي بنفطة.

وبيّن فيما يتعلق بحملة التلقيح بكونها شهدت أوّل هذا الأسبوع انخفاضا في معدّل إقبال المواطنين على التطعيم وتم الى غاية أمس الاثنين تطعيم 362 شخصا ضد كوفيد 19 ملاحظا أن نسبة التسجيل بدورها ما زالت ضعيفة وهو ما دفع مصالح الإدارة الجهوية للصحة والسلط الجهوية الى حملة تحسيسية لحث المواطنين على التسجيل في حملات التلقيح مقترحا في هذا الإطار أن تقوم مكونات المجتمع المدني بتنفيذ حملات تسجيل لكبار السن أمام مراكز الصحة الأساسية خلال عيادات الامراض المزمنة.