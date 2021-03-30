منظمة “أنا يقظ” تخصص موقع الكتروني للتبليغ عن الإخلالات الحاصلة في عملية التلقيح الوطنية ضد كوفيد -19

خصصت منظمة “أنا يقظ” موقع الكتروني بعنوان “vaxmeter” للتبليغ عن التجاوزات الحاصلة في عملية التلقيح الوطنية ضد كوفيد-19 ومتابعة آخر المستجدات والاحصائيات الحينية المتعلقة بعدد الملقحين والمسجلين بمنظومة “evax”

ورصدت المنظمة إلى حدود اليوم 30 مارس الجاري، حوالي 275 جرعة متبقاة من اجمالي 323 ألف و600 جرعة تم توفيرها

على 3 شحنات، حسب المعطيات المتوفرة على المنصة

كما بلغ عدد المنتفعين باللقاح ضد فيروس كورونا 48 ألف و587 شخصا منذ بداية عملية التلقيح الوطنية ووفق الأولويات المرسومة بالاستراتيجة الوطنية للتلقيح

وتلقت “أنا يقظ” عبر هذه المنصة عشرات البلاغات من المواطنين الذين عبروا عن وجود بعض الإخلالات الحاصلة أثناء عملية التلقيح بالمراكز المخصصة للغرض بكافة ولايات الجمهورية فضلا عن رصد بعض المشاكل التقنية في عملية التسجيل

وكانت منظمة “أنا يقظ” قد انتقدت، في بيان صادر عنها يوم الأحد الماضي “تمتيع أعوان صحة إداريين من غير المعنيين بالمرحلة الأولى من التلقيح ضد كورونا والذين ليسوا من مهنيي الصحة المتعاملين مباشرة مع مرضى كوفيد- 19على غرار أطباء تجميل وبيطريين وطلبة طب مقيمين بالخارج ومواطنين غير مدرجين ضمن الفئات ذوي الأولوية من التلقيح ضد الفيروس”

وأوضحت مستشارة وزير الصحة ايناس العيادي، في تصريح سابق لـ(وات) أن وزارة الصحة وسعت في دائرة مهنيي الصحة المنتفعين بتلقيح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا بمقتضى موافقة رسمية من مبادرة “كوفاكس” العالمية، بعد أن كان هذا التلقيح موجها فقط لمهنيي الصحة ذوي العلاقة المباشرة مع مرضى كوفيد- 19 حسب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين

وللاشارة تشمل المرحلة الحالية للتلقيح كبار السن الذين يعيشون في مؤسسات دور المسنين والمهنيين في هذه المؤسسات والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 سنة وأكثر بالإضافة إلى مهنيي الصحة ذوي علاقة مباشرة مع المصابين بفيروس كورونا