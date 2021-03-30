تونس: 3 حالات وفاة و49 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الأخيرة



سجّلت ولاية تونس خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 حالات وفاة بفيروس “كورونا”، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ إعادة فتح الحدود موفى جوان الفارط، إلى 1001 حالة وفاة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة، طارق ناصر.

وأضاف بن ناصر، اليوم الثلاثاء، في تصريح لـ”وات”، ان ولاية تونس سجلت، أيضا، خلال نفس الفترة، 49 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليصل إجمالي الإصابات منذ إعادة فتح الحدود في 27 جوان المنقضي، إلى 19365 إصابة، منها 17476 حالة تعافي، فيما لا تزال 888 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وأشار، الى وجود 218 حالة إصابة مقيمة بالمستشفيات والمصحات الخاصة، منها 159 حالة بالمستشفيات العمومية، و59 بالمصحات الخاصة.

من جانب آخر، لاحظ ذات المصدر، تطور عدد المقبلين من كبار السن والعاملين في القطاع الصحي المسجلين على المنصة الالكترونية الخاصة بالتلقيح وعبر الإرساليات القصيرة، لتلقي التطعيم ضد فيروس “كورونا” منذ يوم السبت المنقضي، وذلك إلى نسبة تراوحت بين 77 و96 بالمائة.

وشدد، في هذا الخصوص، على أهمية وعي المواطن والتزامه بالبروتوكول الصحي المتعلق بارتداء الكمامات واحترام مبدأ التباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين للحد من انتشار الفيروس، بالإضافة إلى تجنب الأماكن المزدحمة ومختلف التجمعات، التي من شأنها ان تتسبب في تطور الوضع الوبائي في البلاد.