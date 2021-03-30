مدنين: تسجيل 3 وفيات و73 إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا”

بلغ عدد الوفيات بفيروس “كورونا” بولاية مدنين، 400 حالة وفاة منذ ظهور الوباء، وذلك بعد تسجيل 3 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، الى جانب 73 إصابة محلية إضافية، و10 إصابات وافدة من ليبيا، وفق ما ذكره مدير الصحّة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز.

وتركّزت أغلب الاصابات بجزيرة جربة، وتحديدا بمعتمديتي حومة السوق وميدون بعدد 40 إصابة، فيما تراجع انتشار الفيروس بمعتمدية مدنين الجنوبية مقارنة بالأيام الماضية، لتسجل 4 إصابات، ومدنين الشمالية 6 اصابات، وبن قردان 9 اصابات، وكل من سيدي مخلوف وبني خداش 3 اصابات، واجيم اصابة واحدة، ليرتفع عدد الاصابات الجملية منذ ظهور الوباء الى 9617 إصابة.

وتطورت حالات الشفاء منذ ظهور الوباء إلى 8644 حالة شفاء، بتسجيل 17 حالة شفاء جديدة، منها 4 حالات شفاء بكل من مدنين الشمالية وبن قردان، و3 بميدون، وحالتي شفاء بحومة السوق، وحالة شفاء واحدة بكل من مدنين الجنوبية وسيدي مخلوف وبني خداش واجيم.

وتجري، من جهة أخرى، حملة التلقيح ضد فيروس “كورونا” بنسق بطيء، ليتم يوم امس تقديم 45 جرعة فقط بين المركزين الجهويين بجربة وبمدنين، ما رفع العدد الجملي للجرعات منذ انطلاق عملية التلقيح الى 2168 جرعة.