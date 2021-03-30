سيدي بوزيد: 767 شخصا تلقوا التطعيم ضد فيروس “كورونا” منذ بداية الحملة

بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس “كورونا” في ولاية سيدي بوزيد، الى حدود اليوم الثلاثاء، 767 فردا من مهنيي قطاع الصحة وكبار السن، وفق ما ذكره المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “الكوفيد 19″، رفيق نصيبي.

وأشار نصيبي، في تصريح لـ(وات)، الى أنه ومنذ انطلاق حملة التلقيح بالجهة، بلغ عدد الحالات التي سجلت أعراضا جانبية أو مضاعفات في علاقة بالتلقيح، 15 حالة أغلبها مضاعفات بسيطة، 3 حالات من بينها وجهت الى المستشفى الجهوي، وغادروا في صحة جيدة، فيما لم يقع تسجيل أية مضاعفات خطيرة ممن تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح.

وجدد ذات المصدر، دعوته للمواطنين في سيدي بوزيد، منت أجل الاقبال على التسجيل عبر الوسائل المتاحة في مرحلة أولى، وتلقي التلقيح في مرحلة ثانية، لضمان الوقاية الجماعية من انتشار عدوى فيروس “كورونا”.

يذكر أن حوالي 10 آلاف شخص من مجموع 450 ألف ساكن في الجهة، قاموا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا”.