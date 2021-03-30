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توننداكس ينهي حصّة الثلاثاء على ارتفاع طفيف

2021/03/30 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

وسط حجم مبادلات جملي محتشم لم يتجاوز 6ر3 مليون دينار (م د)، اختتمت بورصة تونس معاملات حصة الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 11ر0 بالمائة وبلغ مؤشرها المرجعي “توننداكس” مستوى 30ر7099 نقطة، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

واعتلى سهم تواصل القابضة قائمة الارتفاعات للحصّة ليتطوّر سعره بنحو 7ر5 بالمائة (740 0 د) مع حجم تبادل ناهز 91 ألف دينار.

وارتفع سعر سهم بولينا القابضة بنسبة 8ر2 بالمائة (800ر11 د) مع تحقيق مبادلات بقيمة 276 ألف دينار.

وواصل، في المقابل، سهم الشركة العالمية لتوزيع السيّارات القابضة خسارته ليتقلص سعره بنحو 3ر5 بالمائة (710ر0 د) مع حجم تبادل ضئيل لم يتجاوز قيمة الف دينار. وعمقت الشركة خسارتها السنوية في البورصة الى نحو 74 بالمائة.

وفقد سهم شركة “مونوبري” نسبة 3 بالمائة من قيمته (280ر5 د) في ما قدّرت المعاملات على السهم ذاته ب27 ألف دينار.

واستاثر سهم شركة صنع المشروبات بتونس باهتمام المستثمرين خلال الحصّة ليتطور سعره بنسبة 6ر0 بالمائة (480ر20 د) مع حجم تبادل ناهز 579 ألف دينار.

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