موزعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يقررونن تعليق نشاطهم من 12 الى 14 أفريل 2021

أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة عن اقرار تعليق النشاط لمدة 3 أيام بداية من يوم الاثنين 12 أفريل الى غاية يوم الأربعاء 14 أفريل 2021.

وأكدت الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، في بلاغ أصدرته، الثلاثاء، ضرورة تفعيل البنود المضمنة بالاتفاقية السابقة المبرمة بتاريخ 17 ديسمبر 2018.

وطالبت، اثر اجتماع جرى مع منظوري الغرفة، مع منخرطين انتظم أمس، الاثنين، بمقر منظمة الأعراف، بتوظيف الزيادة الآلية في هامش منحة التوزيع مع كل زيادة في أسعار المحروقات.

ودعت، كذلك، الى ادراج منحة 40 مليما في النقل بصفة مباشرة في الفاتورة علاوة على تفعيل البرنامج الثلاثي 2019/2020/2021 في هامش منحة التوزيع والمقدرة بـ 300 مليم.