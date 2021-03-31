القيروان : تطعيم 1681 شخصا من مجموع 4038 تمت دعوتهم عبر الارساليات القصيرة للتلقيح



تمّ تطعيم 1681 شخصا في ولاية القيروان الى حدود يوم امس الثلاثاء من بين 4038 تمت دعوتهم عن طريق الارساليات القصيرة لتلقي جرعات التلقيح ضد فيروس كورونا، وفق ما صرّح به اليوم لـ(وات) المدير الجهوي للصحة محمد رويس.

واضاف في تصريحه أن نسبة التلقيح بلغت 42 بالمائة في حين ان نسبة الحضور بمركز التلقيح بلغت 6ر46 بالمائة، مشيرا في هذا الاطار الى ان 203 شخصا تم تاجيل تلقيحهم بسبب موانع صحية

أما بالنسبة للوضع الوبائي بالجهة افاد رويس انه تم رفع 219 عينة خلال الاربع وعشرين ساعة الفارطة اسفرت عن 40 حالة اصابة بفيروس كورونا من بينها 6 حالات في الوسط المدرسي فيما لم تسجل اصابات لدى اعوان الصحة

وفيما يتعلق بالايواء بمستشفى ابن الجزار بلغ عدد المصابين بقسم الانعاش 5 اشخاص (وهي طاقة الاستيعاب القصوى بهذا القسم) في حين بلغ عدد المقيمين بقسم كوفيد 9 اشخاص وبلغ عدد الحالات التي يشتبه في اصابتها بفيروس كورونا 21 حالة.