نابل: تسجيل حالتي وفاة و21 إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

سجلت ولاية نابل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 509 حالات، وفق ما اوردته الإدارة الجهوية للصحة بنابل، مساء الثلاثاء، في تحيينها الدوري في علاقة بانتشار الفيروس

وتعود حالتي الوفاة، وفق ذات المعطيات، لرجل أصيل معتمدية بوعرقوب يبلغ من العمر 69 سنة ورجل ثان أصيل معتمدية بني خيار يبلغ من العمر 68 سنة

ويفيد ذات التقرير، ان التحاليل المخبرية الاخيرة للتقصي حول فيروس “كورونا” والبالغ عددها 223 تحليلا مخبريا، أسفرت عن تسجيل 21 إصابة محلية جديدة ليرتفع مجموع الحالات النشيطة، أي التي لا تزال حاملة للفيروس إلى 222 حالة من بينها 33 حالة تقيم بالمؤسسات العمومية والخاصة

ويرتفع بذلك مجموع الاصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة إلى 16372 إصابة من بينها 15641 حالة تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد